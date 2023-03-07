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Hatay Defne'de 4.1 büyüklüğünde deprem

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Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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Hatay Defne’de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01.14'te Hatay'a bağlı Defne ilçesinde, 4.1 büyüklüğünde yeni bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

DERİNLİK 7 KİLOMETRE

Depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçüldü ve Osmaniye, Kilis, Adana ve Gaziantep'te de hissedildi.

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