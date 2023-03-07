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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon!

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Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon!

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


Özel harekat ekiplerinin katıldığı baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Hassas burunlu narkotik köpeklerinin katıldığı operasyonlarda evler didik didik arandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 katlı bina oldu. Operasyonda torbacı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da narkotik operasyonu İSTANBUL'DA NARKOTİK OPERASYONU

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