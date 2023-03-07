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Deprem provokatörlerine geçit yok! EGM açıkladı: 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Deprem provokatörlerine geçit yok! EGM açıkladı: 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

Son dakika haberleri...  Emniyet Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 1129 hesap yöneticisinden 621'i hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

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