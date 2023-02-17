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EGM'den provokatif paylaşımlarla ilgili yeni açıklama: 21 kişi tutuklandı

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Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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EGM’den provokatif paylaşımlarla ilgili yeni açıklama: 21 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377'si hakkında adli işlem başlatıldı, 117'si gözaltına alındı, 21'i tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

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