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EGM'den deprem provokatörleri açıklaması: 27 kişi tutuklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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EGM’den deprem provokatörleri açıklaması: 27 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunun 27 kişinin tutuklandığını bildirdi.

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