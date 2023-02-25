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Son dakika | EGM'den deprem provokatörleri açıklaması

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Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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Son dakika | EGM’den deprem provokatörleri açıklaması

Son dakika haberi...EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 985 hesap yöneticisi tespit edildi, 570'i hakkında adli işlem başlatıldı. 140 kişi gözaltına alındı, 27'si tutuklandı.

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