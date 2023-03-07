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Bakan Kasapoğlu'ndan depremde hayatını kaybeden bakanlık çalışanları için taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Bakan Kasapoğlu’ndan depremde hayatını kaybeden bakanlık çalışanları için taziye mesajı

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden 78 bakanlık personeli için taziye mesajı paylaştı.

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