ABD ile Çin arasında ’kalkınma’ gerilimi: Pekin yönetimi Washington’u suçladı

İLK KEZ SORUMLU OLARAK ABD VE BATI'YI İŞARET ETTİ

Şi, ilk kez sıkıntıların sorumlusu olarak doğrudan ABD'yi ve Batılı ülkeleri işaret ederken, gelecekte risklerin ve zorlukların artmasını ve yoğunlaşmasını beklediklerini vurguladı.

Şi'nin sözleri, ABD'nin telekomünikasyon, uzay, havacılık ve çip üretimi olmak üzere Çinli teknoloji şirketlerine uyguladığı yaptırımların, ihracat kısıtlamalarının ve diğer önleyici tedbirlerin, Çin liderliği tarafından nasıl algılandığını ortaya koyuyor.