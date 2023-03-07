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Belediye başkanından vatandaşlara uyarı: Şehir genelindeki binaların yüzde 80'i depreme karşı riskli

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Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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Belediye başkanından vatandaşlara uyarı: Şehir genelindeki binaların yüzde 80’i depreme karşı riskli

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında binlerce vatandaşımız vefat ederken, çok sayıda binada da büyük yıkımlar yaşandı. Yaşanan yıkımlar sonrası kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıkarken Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen yaptığı açıklamada şehir genelinde ciddi bir dönüşüme ihtiyaçlarının olduğunun altını çizerken "Binaların da yüzde 80'i riskli yapı diyebiliriz" dedi. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda binada da ağır yıkımlar yaşandı.

Asrın felaketı sonrası Anadolu'nun farklı noktalarında artçı depremler sürerken kentsel dönüşüm konusunun da ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen,olası Çankırı depremiyle ilgili değerlendirme yaptı.

"CİDDİ BİR DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR"

Başkan Esen, Çankırı kent merkezindeki yapıların durumuyla ilgili, "Deprem coğrafyamızın gerçeği. Yapı denetim konusunda, imarla, inşaatla alakalı ne varsa denetçisi olacağız. En ufak tavize göz yummayacağız. Bunun bedeli ne olursa olsun. Ama bizden önceki alınmış ruhsatlarla ilgili bir şey yapamıyoruz, verilen hakkı geri alamıyorsunuz. Çankırı merkezde 7 bin 130 konutumuz, binamız var. 1999 öncesi yapılaşmalar 6 bin konut civarında. Ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var." dedi.

Esen konuşmasının devamında "Ama coğrafyamız, alüvyonlu, sulu zemin. Yapılaşmaya çok müsait değil. Dersimize çalışıyoruz ama inşallah yakın zamanda imtihan olmayız. Çankırı'da yaşayan hemşehrilerimizin yüzde 60'ı riskli yapıda. Binaların da yüzde 80'i riskli yapı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.



Başkan Esen, olası afet durumu için koordinasyon çalışmalarının yanı sıra belediyeden yaklaşık 100 personelin arama kurtarma ekibi olarak görevlendirildiğini ve gerekli ekipmanların da yenilendiğini ifade etti.

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