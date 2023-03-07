Belediye başkanından vatandaşlara uyarı: Şehir genelindeki binaların yüzde 80’i depreme karşı riskli

"CİDDİ BİR DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR"

Başkan Esen, Çankırı kent merkezindeki yapıların durumuyla ilgili, "Deprem coğrafyamızın gerçeği. Yapı denetim konusunda, imarla, inşaatla alakalı ne varsa denetçisi olacağız. En ufak tavize göz yummayacağız. Bunun bedeli ne olursa olsun. Ama bizden önceki alınmış ruhsatlarla ilgili bir şey yapamıyoruz, verilen hakkı geri alamıyorsunuz. Çankırı merkezde 7 bin 130 konutumuz, binamız var. 1999 öncesi yapılaşmalar 6 bin konut civarında. Ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var." dedi.