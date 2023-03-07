Belediye başkanından vatandaşlara uyarı: Şehir genelindeki binaların yüzde 80'i depreme karşı riskli
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında binlerce vatandaşımız vefat ederken, çok sayıda binada da büyük yıkımlar yaşandı. Yaşanan yıkımlar sonrası kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıkarken Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen yaptığı açıklamada şehir genelinde ciddi bir dönüşüme ihtiyaçlarının olduğunun altını çizerken "Binaların da yüzde 80'i riskli yapı diyebiliriz" dedi. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda binada da ağır yıkımlar yaşandı.
Asrın felaketı sonrası Anadolu'nun farklı noktalarında artçı depremler sürerken kentsel dönüşüm konusunun da ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen,olası Çankırı depremiyle ilgili değerlendirme yaptı.
"CİDDİ BİR DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR"
Başkan Esen, Çankırı kent merkezindeki yapıların durumuyla ilgili, "Deprem coğrafyamızın gerçeği. Yapı denetim konusunda, imarla, inşaatla alakalı ne varsa denetçisi olacağız. En ufak tavize göz yummayacağız. Bunun bedeli ne olursa olsun. Ama bizden önceki alınmış ruhsatlarla ilgili bir şey yapamıyoruz, verilen hakkı geri alamıyorsunuz. Çankırı merkezde 7 bin 130 konutumuz, binamız var. 1999 öncesi yapılaşmalar 6 bin konut civarında. Ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var." dedi.
Esen konuşmasının devamında "Ama coğrafyamız, alüvyonlu, sulu zemin. Yapılaşmaya çok müsait değil. Dersimize çalışıyoruz ama inşallah yakın zamanda imtihan olmayız. Çankırı'da yaşayan hemşehrilerimizin yüzde 60'ı riskli yapıda. Binaların da yüzde 80'i riskli yapı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Başkan Esen, olası afet durumu için koordinasyon çalışmalarının yanı sıra belediyeden yaklaşık 100 personelin arama kurtarma ekibi olarak görevlendirildiğini ve gerekli ekipmanların da yenilendiğini ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 16.500 TL hesaplara yatacak! SGK'ya yazıyı getirenin cebi dolacak! Başvuru için son tarihi es geçmeyin!
- Sivas'ta okullar tatil mi edildi, edilecek mi? 8 Mart Sivas'ta yarın okullar var mı? 8 Mart okul tatili olan iller!
- 2023 SEÇİM TARİHİ | Seçim takvimi belli oldu mu? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Sivas deprem son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER
- Vergi affı Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Vergi borçları silinecek mi? 7 Mart son durum
- Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM-SINAV TARİHLERİ | AÖF kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak 2023?
- Kayseri'de okullar var mı, tatil edildi mi? 08 Mart Çarşamba Kayseri'de eğitime ara verildi mi? Valilik açıklaması son dakika
- Naci Görür o ili işaret etmişti! 6 dakika arayla 3 kez sallandı! Kayseri, Niğde, Adana ve Mersin'e kadar ulaşıyor! Büyük deprem bekleniyor mu?
- Kayseri'de KORKUTAN DEPREM | 07 Mart Nevşehir ve Niğde'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD KANDİLLİ son depremler listesi
- DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aile dizisinde kim kimi oynuyor, karakterlerin isimleri neler? Aile dizisi gerçek mi, uyarlama mı? İşte konusu...