Kızılelma ABD’yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu

"Ukrayna'nın da kullandığı 'Bayraktar TB2 drone'larını üreten Baykar pazarın çoğunluğuna hakim. Firma bu yıl 24 ülke için 400'den fazla TB2 üretti. Ancak TB2, Baykar'ın modellerinden sadece biri. Şirket 23 Ocak'ta en yeni ve potansiyel olarak en umut verici ürünü olan Kızılelma'nın ikinci uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu."