07 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kızılelma ABD'yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu

Kızılelma ABD'yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu

Son dakika haberi | Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinde yaptığı atılımlar son yıllarda dünyada geniş yankı bulurken; Baykar tarafından üretilen ve iki test uçuşu başarıyla tamamlanan KIZILELMA, ABD'de gündem oldu. ABD meydası milli insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın Türkiye'nin gelişmekte olan drone endüstrisinin 'doruk noktası' haline gelebileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 07.03.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 15:27
  • 1
  • 13
Kızılelma ABD’yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu

Türkiye'nin yerli savunma konusunda attığı adımlar ABD medyasında gündem oldu. ABD merkezli Business Insider Haber sitesi Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Kızılelma'yı mercek altına aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Kızılelma ABD’yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu

TÜRKİYE DRONE'LAR KONUSUNDA BİR GÜÇ MERKEZİ OLDU
Son 10 yıl içinde Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda bir güç merkezi haline geldiğine dikkat çeken Insider, drone'ların geçtiğimiz yıl savunma sanayisinin yıldızı olduğunu ve ihracatlarının 2021 yılına göre yüzde 80'lik bir artışla 871,5 milyon Dolar olduğunu yazdı.

  • 3
  • 13
Kızılelma ABD’yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu

KIZILELMA'YA DİKKAT ÇEKTİLER
Business Insider, "Türkiye'nin güçlü drone endüstrisi yeni bir kilometre taşının eşiğinde" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:

  • 4
  • 13
Kızılelma ABD’yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu

"Ukrayna'nın da kullandığı 'Bayraktar TB2 drone'larını üreten Baykar pazarın çoğunluğuna hakim. Firma bu yıl 24 ülke için 400'den fazla TB2 üretti. Ancak TB2, Baykar'ın modellerinden sadece biri. Şirket 23 Ocak'ta en yeni ve potansiyel olarak en umut verici ürünü olan Kızılelma'nın ikinci uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu."

  • 5
  • 13
Kızılelma ABD’yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu

DRONE ENDÜSTRİSİNİN DORUK NOKTASI HALİNE GELEBİLİR
Haber sitesi "Baykar'ın baş tacı" dedikleri Kızılelma'nın Türkiye'nin gelişmekte olan DRONE endüstrisinin doruk noktası haline gelebileceğini belirtti ve Kızılelma'nın teknik özelliklerini sıraladı.