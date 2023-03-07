07 Mart 2023, Salı
Kızılelma ABD'yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu
Son dakika haberi | Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinde yaptığı atılımlar son yıllarda dünyada geniş yankı bulurken; Baykar tarafından üretilen ve iki test uçuşu başarıyla tamamlanan KIZILELMA, ABD'de gündem oldu. ABD meydası milli insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın Türkiye'nin gelişmekte olan drone endüstrisinin 'doruk noktası' haline gelebileceğini belirtti.
Giriş Tarihi: 07.03.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 15:27
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