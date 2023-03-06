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Son dakika | Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem | AFAD Kandilli son depremler

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Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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Son dakika | Hatay’da 4,1 büyüklüğünde deprem | AFAD Kandilli son depremler

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası binlerce artçı sarsıntının yaşandığı deprem bölgesinde bugün bir deprem daha geldi. Hatay'ın Arsuz ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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