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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremin 1. ayında devam eden çalışmaları paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremin 1. ayında devam eden çalışmaları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği bölgelerdeki konteyner kentlerde yaraların sarılmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Kurum, "İlk saatlerden bu yana devletimizin tüm imkanlarıyla bölgede, milletimizin emrindeyiz. Yaşadıklarımızı bir an bile unutmadan, yaralarımızı birlikte saracak, hep birlikte ayağa kalkacağız" dedi.

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