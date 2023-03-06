"Meral Akşener masaya geri dönecek mi, katılacak mı? 6'lı masa açıklaması ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6'lı koalisyondan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Meral Akşener masaya geri dönecek mi, katılacak mı? 6'lı masa açıklaması ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi?