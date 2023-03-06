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Meral Akşener masaya geri dönecek mi, katılacak mı? 6'lı masa açıklaması ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Meral Akşener masaya geri dönecek mi, katılacak mı? 6’lı masa açıklaması ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi?

"Meral Akşener masaya geri dönecek mi, katılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6'lı koalisyondan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Meral Akşener masaya geri dönecek mi, katılacak mı? 6'lı masa açıklaması ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi?

"Meral Akşener masaya geri dönecek mi, katılacak mı? 6'lı masa açıklaması ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6'lı koalisyondan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Meral Akşener masaya geri dönecek mi, katılacak mı? 6'lı masa açıklaması ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son 6'lı masa toplantısında yaşananlar nedeniyle ittifaktan ayrıldıklarını açıkladı. Bu gelişmelere rağmen diğer üyeler, ittifakın devamlılığına bağlı olduklarını dile getirirken, 6 Mart'ta cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı duyuruldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına geldi.

Akşener'i genel merkez ek binasına gelişinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.

Partisinin bazı yöneticileriyle görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Son duruma ve toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise "İyi olacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek Akşener'i ikna etmeye çalıştı.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan İmamoğlu ve Yavaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla geldik" dedi.

İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamalarının ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "2 başkana cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı önerdik." dedi. "Masaya dönecek mi?" sorularına ise Zorlu, "Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AKŞENER TOPLANTIYA KATILMAYACAK

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masa toplantısına katılmayacağı kesinleşti. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, "Genel Başkan masa toplantısına katılmıyor" dedi.

Toplantının saat 14:00'dan 15:00'a ertelendiği duyuruldu.

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