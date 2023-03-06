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Son dakika | Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda

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Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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Son dakika | Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması kanun teklifi TBMM Başkanlığı’nda

Son dakika haberi...Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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