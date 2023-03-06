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"İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kuralar çekiliyor! 5 il sırada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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İlk Evim İlk İş Yerim projesinde kuralar çekiliyor! 5 il sırada

Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 ilde kuraların düzenleneceğini açıkladı.

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