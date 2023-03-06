06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
ABONE OL
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA