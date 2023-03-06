Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? 06 Mart 2023 Kabine’nin gündem maddeleri neler? Deprem, seçim süreci...

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bir diğer başlıksa seçim olacak. 14 Mayıs'ı işaret eden Başkan Erdoğan'ın ardından tarihin açıklanması ve seçim sürecinin nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapılacak.

Başkan Erdoğan'ın anayasal hakkını kullanarak seçimleri yenilemesi bekleniyor ve bu konuda da gözler 10 Mart Cuma gününü işaret ediyor.