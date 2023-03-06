Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? 06 Mart 2023 Kabine'nin gündem maddeleri neler? Deprem, seçim süreci...
Mart ayının ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Masada kritik konular var. Öncelik deprem bölgesi ve yeniden inşa süreci olacakken bir diğer kritik konu ise seçimler olacak. Vatandaşlar Kabine Toplantısı'na dair detayları araştırmaya başladı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 06 Mart 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?
Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündeme dair konuların ele alınacağı toplantının öncesinde masaya yatırılacak konular araştırılmaya başlandı. 15 Şubat tarihinde gerçekleşen son toplantının ardından gözler yapılacak olan yeni görüşmelere çevrildi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 06 Mart 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?
Her 15 günde bir gerçekleştirilen kritik Kabine Toplantısı 6 Mart Pazartesi günü saat 15.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek.
Bazı bakanların deprem bölgesinde olması nedeniyle toplantıya video konferans ile katılması bekleniyor.
GÜNDEM MADDELERİ NELER?
Kabine'nin öncelikli gündeminde 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem var.
Konuyla ilgili toplantıda eksiklerin masaya yatırılacağı bir görüşme gerçekleşecek ve ilgili bakanlar Başkan Erdoğan'a bir sunum yapacak. Bölgenin yeniden inşası da masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor.
FAHİŞ KİRA SORUNU
Kabine'de yer alacak önemli gündem maddelerinden bir tanesi de depremin ardından ortaya çıkan fahiş kira sorunu… İlgili savcıların harekete geçmesinin ardından bu konunun da toplantıda gündeme alınması bekleniyor.
SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Bir diğer başlıksa seçim olacak. 14 Mayıs'ı işaret eden Başkan Erdoğan'ın ardından tarihin açıklanması ve seçim sürecinin nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapılacak.
Başkan Erdoğan'ın anayasal hakkını kullanarak seçimleri yenilemesi bekleniyor ve bu konuda da gözler 10 Mart Cuma gününü işaret ediyor.
6'LI MASA KRİZİ
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday dayatmasını kabul etmeyip 6'lı masayı dağıtmasının ardından Millet İttifakı'nda başlayan krizde ele alınacak konular arasında yer alıyor.
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