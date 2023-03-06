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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nden Berat Kandili mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nden Berat Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Berat Kandili dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı. Bahçeli, paylaşımında, "Hayırlı ve bereketli kandillerimiz olsun inşallah. Nice ilahi mükafata erişmeyi kalpten diliyor, dualarımızın kabul, Allah’ın yar ve yardımcımız olmasını temenni ediyorum." dedi.

Berat Kandili, 23 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili idrak ediliyor.

DEVLET BAHÇELİ'DEN BERAT KANDİLİ MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Berat Kandili dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bahçeli, paylaşımında, "Ramazan ayının müjdesi olan Berat Kandili münasebetiyle; aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin, tüm vatandaşlarımızın bu mübarek gecesini manevi beratımıza vesile olması niyazıyla kutluyor, yaşadığımız sıkıntılardan kurtuluş için bir şifa, bir eşik olmasını ümit ediyorum. Hayırlı ve bereketli kandillerimiz olsun inşallah. Nice ilahi mükafata erişmeyi kalpten diliyor, dualarımızın kabul, Allah'ın yar ve yardımcımız olmasını temenni ediyorum." dedi.

Berat gecemiz mübarek olsun BERAT GECEMİZ MÜBAREK OLSUN

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