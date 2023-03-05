Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan kabinenin gündeminde önemli konular yer aldı. Toplantıda deprem bölgesindeki son durum ve seçimlere yönelik önemli konuların görüşüldü. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.
DEPREM BÖLGESİ HAKKINDA SUNUM YAPILDI
Kabine'nin gündeminde 11 ili sarsan deprem felaketi yer alırken, konuyla ilgili toplantıda eksiklerin masaya yatırılacağı bir görüşme gerçekleştirildi ve ilgili bakanlar Başkan Erdoğan'a bir sunum yapıldı.
Bölgenin yeniden inşası da masaya yatırılan konulardan oldu.
FAHİŞ KİRA ARTIŞI
Kabine'de yer alacak önemli başlıklardan bir tanesi de depremin ardından tekrar ortaya çıkan fahiş kira sorunu. İlgili savcıların harekete geçmesinin ardından bu konunun da toplantıda gündeme alındı.
SEÇİM TARİHİ
Bir diğer başlık ise seçim oldu.. 14 Mayıs'ı işaret eden Erdoğan'ın ardından tarihin açıklanması ve seçim sürecinin nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapıldı.
Daha önce 14 Mayıs'ı işaret eden Başkan Erdoğan, son olarak seçim sürecinde izlenecek yolları değerlendirildi.
"BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Son olarak muhalefet kanadında aylarca devam eden aday belirsizliği, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasıyla bir kez daha krize neden oldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Konuşup konuşup dağılırlar demiştim." ifadeleri kullanmıştı.
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