Milli Eğitim Bakanlığı: Özel okul öncesi eğitim kurumları 71 ilde eğitim ve öğretime başlayacak! İşte tarih...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler ve iklim şartları nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki ve afet bölgesi dışında kalan diğer illerde resmi ve özel okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.