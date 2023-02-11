Milli Eğitim Bakanlığı: Özel okul öncesi eğitim kurumları 71 ilde eğitim ve öğretime başlayacak! İşte tarih...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hem yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan annelerin yoğun talebi üzerine depremin meydana geldiği 10 il dışındaki özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat itibarıyla eğitim ve öğretime başlamalarına karar verdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler ve iklim şartları nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki ve afet bölgesi dışında kalan diğer illerde resmi ve özel okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.
Yazıda, hem deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan anneler tarafından mesai saatlerinde çocuklarını bırakabilecek yer bulamadıkları gerekçesiyle okul öncesi kurumların açılması yönünde yoğun taleplerin bakanlığa ulaştığı ifade edildi.
Bu kapsamda, depremlerin etkilediği 10 il dışında 71 ilde özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlamalarının uygun görüldüğü bildirildi.
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