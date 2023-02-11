11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Eğitim Bakanlığı: Özel okul öncesi eğitim kurumları 71 ilde eğitim ve öğretime başlayacak! İşte tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı: Özel okul öncesi eğitim kurumları 71 ilde eğitim ve öğretime başlayacak! İşte tarih...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığı: Özel okul öncesi eğitim kurumları 71 ilde eğitim ve öğretime başlayacak! İşte tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hem yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan annelerin yoğun talebi üzerine depremin meydana geldiği 10 il dışındaki özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat itibarıyla eğitim ve öğretime başlamalarına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler ve iklim şartları nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki ve afet bölgesi dışında kalan diğer illerde resmi ve özel okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.

Yazıda, hem deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan anneler tarafından mesai saatlerinde çocuklarını bırakabilecek yer bulamadıkları gerekçesiyle okul öncesi kurumların açılması yönünde yoğun taleplerin bakanlığa ulaştığı ifade edildi.

Bu kapsamda, depremlerin etkilediği 10 il dışında 71 ilde özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlamalarının uygun görüldüğü bildirildi.

Ödemeler başlıyor! Çalışma Bakanlığı tarih verdi ÖDEMELER BAŞLIYOR! ÇALIŞMA BAKANLIĞI TARİH VERDİ
Ödemeler başlıyor! Çalışma Bakanlığı tarih verdi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA