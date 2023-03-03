03 Mart 2023, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.

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