03 Mart 2023, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kıldı

Başkam Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camii'ne giderek cuma namazını kıldı. Başkan Erdoğan daha sonra Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli toplantısına başkanlık etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gitti.

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