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Manisa deprem son dakika 2023! 3 Mart Manisa deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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Manisa deprem son dakika 2023! 3 Mart Manisa deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

"3 Mart Manisa deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 3 Mart Manisa deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

3 Mart Manisa deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 3 Mart Manisa deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Manisa'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Yer: Yunusemre (Manisa)

Büyüklük: 3.6

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.03 17:02:14 38.3578 38.6760 8.0 -.- 2.4 -.- ERENLI-(MALATYA) İlksel

2023.03.03 16:59:43 38.0145 36.4810 5.0 -.- 1.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.03 16:51:47 38.2125 38.7030 15.7 -.- 2.1 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.03.03 16:42:03 37.2243 36.9335 11.8 -.- 1.6 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.03 16:40:20 36.6297 36.2992 5.0 -.- 2.3 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.03.03 16:38:39 36.1570 35.9278 9.6 -.- 2.3 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.03 16:33:39 36.2240 36.4537 26.3 -.- 1.7 -.- BESASLAN-REYHANLI (HATAY) İlksel

2023.03.03 16:27:47 37.8098 37.7462 8.4 -.- 2.0 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.03 16:21:58 37.9552 36.8668 16.1 -.- 1.5 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.03.03 16:21:58)

2023.03.03 16:07:12 37.6723 37.6645 9.3 -.- 1.8 -.- ASAGIKARAKUYU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.03 16:00:48 37.6520 37.4918 9.7 -.- 1.8 -.- CATALAGAC-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.03 15:52:51 38.1500 39.2075 18.0 -.- 1.8 -.- ORTACA-GERGER (ADIYAMAN) İlksel

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