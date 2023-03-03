Masayı dağıtan Meral Akşener’e CHP’nin kalemşorlarından olay sözler: Tarih olacaksınız haydi uğurlar ola

PAYZIN: "CHP'Yİ BÖLEREK… MASAYI DEVİRDİ"

Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada da çeşitli yorumlar yazılmaya başlandı. Muhalif medya mensuplarından olan Şirin Payzın sosyal medya hesabından yaptığı yorumda "CHP'yi bölerek, Genel Başkan ile Belediye Başkanlarını karşı karşıya getirerek masayı devirdi.. Bravo… Tarih yazacak kesin ama nasıl yazacak.. Seçime 2 ay kala bu karar bir ülkenin kaderiyle oynamak demek. 'AKP ile koalisyon hayali mi var?' diye düşünmeden edemiyor insan" ifadelerini kullandı.