Masayı dağıtan Meral Akşener'e CHP'nin kalemşorlarından olay sözler: Tarih olacaksınız haydi uğurlar ola
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyonun dünkü toplantısı sonrası sonrasında Genel İdare Kurulu üyeleriyle bugün bir araya geldi. Toplantı sonrası medyaya açıklama yapan Akşener, altılı masanın dağıldığını deklare etti. Sosyal medyada muhalif gazeteciler ise Akşener'in açıklaması sonrası ilk yorumlarını sosyal medyadan yaptı. İşte o yorumlar…
Giriş Tarihi: 03.03.2023
16:34 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
16:35
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tabiri caizse 6'lı koalisyonu darmadağan etti. Dün düzenlenen 12. toplantının ardından adaylık konusunda kriz yaşayan masa bugün Meral Akşener'in açıklamalarıyla dağıldı. Akşener, 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir." dedi. 6'lı koalisyondan beş genel başkanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini ifade eden Akşener, kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık için önerdiğini dile getirip her ikisine çağrıda bulunarak harekete cumhurbaşkanlığı konusunda geçmelerini istedi. Akşener'in açıklamalarının ardından CHP'li pek çok isim sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi.
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PAYZIN: "CHP'Yİ BÖLEREK… MASAYI DEVİRDİ"
Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada da çeşitli yorumlar yazılmaya başlandı. Muhalif medya mensuplarından olan Şirin Payzın sosyal medya hesabından yaptığı yorumda "CHP'yi bölerek, Genel Başkan ile Belediye Başkanlarını karşı karşıya getirerek masayı devirdi.. Bravo… Tarih yazacak kesin ama nasıl yazacak.. Seçime 2 ay kala bu karar bir ülkenin kaderiyle oynamak demek. 'AKP ile koalisyon hayali mi var?' diye düşünmeden edemiyor insan" ifadelerini kullandı.
YANARDAĞ: "VERİLEN OYLARA "İHANET" ETMEMELİ VE ADAY OLMADIĞINI AÇIKLAMALIDIR"
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ şu yorumda bulundu: "İYİ Parti, kendinden menkul "ulvi nedenlerle" Millet İttifakı'na, demokrasi güçlerine, kendisine bağlanan umutlara ve halka ihanet etmiştir.. Türkiye'nin geleceğini yeniden Erdoğan-AKP kliğine, dinci-faşizan bir bloka teslim etmeye hazırlanıyor.. CHP'nin içine kama sokuyor. Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı ve "benim de adıyım Kemal Kılıçdaroğlu" dedi. Sıra Mansur Yavaş'ta.. Ankara Belediye Başkanı Yavaş, kendisine verilen oylara "ihanet" etmemeli ve aday olmadığını açıklamalıdır."
DEĞİRMENCİ: "TARİH OLACAKSINIZ. HAYDİ UĞURLAR OLA"
Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci ise dünkü Twitter paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti 13.Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullanmıştı. Bugün Akşener'in açıklaması sonrasında "Tarih olacaksınız. Haydi uğurlar ola" ifadelerini kullandı.
DÜNDAR: SAÇINIZI BAŞINIZI KOLLAYIN
MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan firari Can Dündar ise "Meral Akşener: "Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız." Bence ikincisi…" dedikten sonra Akşener'in "Eğer biz birbirimize düşersek o masanın seçmeni hepimizin saçını başını yolar" ifadelerini hatırlatıp şunları söyledi: "Saçınızı başınızı kollayın."