İBB’den skandal! Depremzedeler için Kur’an okutulurken caminin doğal gazını kesti

"ANLAM VEREMİYORUZ"

Duruma tepki gösteren Yeşiltepe Camii cemaatinden Ömer Avşar "Bugüne kadar böyle bir şey ne duyduk, ne gördük. Bir belediyenin, doğrudan halkın kullanımında olan hele ki cami gibi bir yerde böyle uygulamaya gitmesine hiçbir şekilde anlam veremiyoruz" diye konuştu.