6’lı masa adayı açıklandı mı, belli oldu mu? 2 Mart 6’lı masa Cumhurbaşkanı adayı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Bugün açıklanır mı?

SANCILI BİR SÜREÇ

Uzun zamandır alan araştırmaları yapılıyor İYİ Parti tarafından. Parti tabanının görüşleri alındı ve parti tabanında da Mansur Yavaş'ın doğru bir aday olacağı yönünde bir görüş hakim. Geçtiğimiz gün de yine İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partinin üst yönetimini topladı ve bu yapılan toplantıda genellikle Akşener partili kurmayları dinledi yine onlar da Mansur Yavaş'ın isminin cumhurbaşkanı adayı olmasının daha doğru olabileceğini ve Yavaş'ın aday olması halinde başarılı bir sonuç alınabileceği savunuluyor.