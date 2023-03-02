6'lı masa adayı açıklandı mı, belli oldu mu? 2 Mart 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Bugün açıklanır mı?
"6'lı masa adayı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplandı. 6'lı masa toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in restleşmesi dikkat çekmişti. Toplantıdan çıkacak aday merak ediliyor. Peki, 6'lı masa adayı açıklandı mı, belli oldu mu? 2 Mart 6'lı masa adayı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Bugün açıklanır mı?
"6'lı masa adayı açıklandı mı, belli oldu mu? 2 Mart 6'lı masa adayı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Bugün açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6'lı masa bugün 12'nci kez bir araya geldi. 6'lı masa bugün adayını belirleyeceğini duyurmuştu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Mart tarihinde adayın belirleneceğini açıkça beyan etmişti. Peki, 6'lı masa adayı açıklandı mı, belli oldu mu? 2 Mart 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Bugün açıklanır mı?
Gözler 6'lı koalisyonun bugün yapacağı toplantıya çevrildi. İlk kez adayın konuşulacağı toplantı öncesi ise CHP'den İYİ Parti'ye adaylık resti gelmişti. 6'lı masa toplantısından ne sonuç çıkar? Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? Mansur Yavaş mı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'dan kulis bilgilerini aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"CHP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU"
Bugün artık dananın kuyruğu kopacak bunu söyleyebiliriz. 1 yıldır 6'lı masa toplantıları gerçekleştiriliyor ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2020 yılından bu yana adaylık mesajları veriyor ve hatta bu süreç içerisinde de cumhurbaşkanı adayıymış gibi adeta propaganda süreci yürüttü. Ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu diyebiliriz.
TAM YETKİYLE MASADA OLACAK
Zaten geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu parti meclisini ve parti grubunu topladı oradan aldığı tam yetkiyle bugün 6'lı masada olacak. Parti tabanının daha doğrusu partinin yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek verdiğini söyleyebiliriz. Bunu zaten çok sık bir şekilde yayınlarımızda da dile getirmiştik.
MUTABAKAT SAĞLANABİLECEK Mİ?
Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmesi için 6'lı masada mutabakatın sağlanması gerekiyor. Tabii bu mutabakat sağlanabilecek mi? Kolay olmayacak onu söyleyebiliriz. Çünkü bu toplantı öncesi verilen mesajlarda bunu açık bir şekilde gördük.
"AKŞENER MANSUR YAVAŞ'IN İSMİNİ MASAYA GETİREBİLİR"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortak aday ve kazanacak aday diyor hala daha bu görüşünde ısrarcı. Bugünkü toplantıda Kılıçdaroğlu kendi adaylığını gündeme getirebilir veya başka bir siyasi partinin lideri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu veya Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gündeme getirebilir. Kılıçdaroğlu daha doğru bir aday olabilir diyebilir ancak dediğimiz gibi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener temkinli yaklaşıyor. Akşener'in bugünkü toplantıda Mansur Yavaş'ın ismini masaya getirebileceği konuşuluyor.
SANCILI BİR SÜREÇ
Uzun zamandır alan araştırmaları yapılıyor İYİ Parti tarafından. Parti tabanının görüşleri alındı ve parti tabanında da Mansur Yavaş'ın doğru bir aday olacağı yönünde bir görüş hakim. Geçtiğimiz gün de yine İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partinin üst yönetimini topladı ve bu yapılan toplantıda genellikle Akşener partili kurmayları dinledi yine onlar da Mansur Yavaş'ın isminin cumhurbaşkanı adayı olmasının daha doğru olabileceğini ve Yavaş'ın aday olması halinde başarılı bir sonuç alınabileceği savunuluyor.
6'LI MASA ADAYI AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?
6'lı masa adayı hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6'lı masa adayı açıklandı mı, belli oldu mu? 2 Mart 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Bugün açıklanır mı?
- Fitre bedeli ne kadar, kimlere verilir? Ramazan fayından önce fitre verilir mi? Depremzedelere fıtır sadakası verilir mi?
- Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023 Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? MEB açıklama sayfası...
- 2023 BAŞAK DOLUNAYINA HAZIR OLUN! Bu burçlarda kriz etkisi yapacak! Koç, Yay, Boğa, Akrep, Aslan... Mart dolunayı kimi nasıl etkileyecek?
- Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Ödemeler değişti, e Devlet'te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...
- Kısmetse Olur Onur Alp kimdir? Kısmetse Olur yeni damat adayı Onur Alp nereli, kaç yaşında? İşte instagram hesabı
- 0 otomobillerde FİYAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 466, 474, 667 BİN TL fiyatlarla... İ20, Clio, Fiesta, Yaris, Skoda Mart ayı güncel kampanyalar
- ANKET SONUCU PAYLAŞILDI! Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?
- İNDİRİM BAŞLADI! TMO, Tarım Kredi, Migros, Mart ayı kampanyası duyuruldu! 4 litre ayçiçek yağı 127 TL, salça 42 TL!
- Taşerona kadro ne zaman çıkacak 2023? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? 2 Mart son durum!
- İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İŞKUR BAŞVURU EKRANI! En düşük, en yüksek maaş hesaplama
- Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama... 80 m2, 90 m2, 110 m2...