İstanbul depreme ne kadar hazır? CHP'li İBB'nin deprem bütçesi reklama ayrılan bütçeyle özdeş: Tam bir akıl tutulması
İstanbul 'büyük depreme' hazır mı? Beklenen Marmara depremi megakenti nasıl etkiler? İstanbul'da deprem için hangi çalışmalar yapıldı? Olası felakate karşı hangi önlemler alınmalı? Deprem riskine karşı kaç bina dönüştürüldü? İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Asrın felaketi akıllara İstanbul'da beklenen büyük İstanbul depremini getirdi. Peki megakent olası bir felakete ne kadar hazır?
Beklenen Marmara depremi megakenti nasıl etkiler? İstanbul'da deprem için hangi çalışmalar yapıldı? Olası felakate karşı hangi önlemler alınmalı? Deprem riskine karşı kaç bina dönüştürüldü? İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"DAĞ FARE DOĞURDU"
İBB'nin açıkladığı 3'üncü deprem seferberlik eylem planı. İBB Başkanımız her depremden sonra bu planları açıklıyor. Tabii buna üzülüyoruz. Yani bugün de dağ fare doğurdu diyebileceğimiz. Bu kentin deprem direncini bu kentte yaşayan insanların umutlarını geleceğini öteleyen ileri bir tarihe erteleyen bir açıklama. İçerisinde somut hiçbir çözüm önerisi yok.
REKLAMA AYRILAN BÜTÇE İLE AYNI
Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunları vatandaşlarımızın bilmesinde fayda var. İstanbul'da Büyükşehir Belediyemizin deprem ve kentsel dönüşüm kapsamındaki 2023 bütçesindeki rakamlarına bakalım. Yüzde 1.59 yani AK Parti döneminde bu yüzde 5,5'muş. Kentsel dönüşüme ayrılan kaynak 2023 bütçesinden 1 milyar 839 bin 403 yani bu reklama ayrılan para ile özdeş.
"TAM BİR AKIL TUTULMASI"
115 milyar TL nerede 1.8 milyar TL nerede? Reklama ayrılan bütçe kentsel dönüşüm bütçesiyle eş değer. Tam bir akıl tutulması var. Finansman ve kaynaklarını kentin dirençli hale dönüşmesi için harcanması noktadan uzaklaşmışlar. İBB yönetimi bu noktada sınıfta kalmış.
İSTANBUL'UN TOPLANMA ALANLARI
İstanbul'da toplanma alanları ile ilgili AFAD'ımız gereken adımları atmış. AK Parti'den önce kişi başı 1,29 metrekare olan durum AK Parti döneminden 3,36 metrekareye çıkmış durumda. Bunun standartı ise 2,5 metrekaredir ve biz bunun üzerine çıkmış durumdayız. Toplanma alanlarının içeriği ile ilgili Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu su, tuvalet ile donatılacağını söyledi. Bunların sayısını 30 tane olarak söyledi. Bu çok komik bir rakam Bu sadece 1 ayda yapılabilecek bir iş. Park ve Bahçeler Müdürlüğünü yollayıp bunu yaptırabilirsiniz. İstanbul'da şu anda 5 bin 633 toplanma alanı var. Böylesine küçük dokunuşlarla bu kentin deprem direncini artıramazsınız.
Yine barınma alanları ile ilgili 2 bin 571 adet AFAD bunu bu rakamlara çıkardı. Burada 2 milyon 380 bin kişinin çok daha üzerinde bir rakama bu taşınabilir. 7,5 büyüklüğündeki bir depremde barınma kişi sayısı 1 milyon 700 binin üzerindeymiş biz onu 2 milyon 380 bine çıkarmışız.
DÖNÜŞMESİ GEREKEN KONUTLAR MESELESİ
İstanbul'da acil olarak dönüşmesi gereken 230 bin konut var. Bununla ilgili ilçe belediyemizin uhdesinde olan konut varlığı var. 91 bin 330 civarında bağımsız bölümden bahsediyoruz. Bunları ilçe belediyelerimiz yapıyor. Sadece bir ilçemiz 65 bin tanesini yapıyor. Esenler bunu üstünden geliyor. Kağıthane, Beykoz ve diğer ilçelerde çalışmalar sürüyor. İBB sorumluluğunda 9 bölge ve 3 bin 888 bağımsız bölüm bulunuyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bugüne kadar İstanbul'da 690 bin konutu 10 yıl içerisinde yaparak vatandaşlara sunmuş durumda. Şu anda 96 bin konutun çalışması devam ediyor. İBB kendi sorumluluğu olan bölgede düşük bir rakam sahip olan dönüşümle ilgili hiçbir paylaşım yapmadı. 3 yılda İBB dönüşmesi gereken alanlara dair bir arpa boyu yol almadı.
KİPTAŞ'ın geçmişte 1 yıl içerisinde yaptığı konut varlığı 5 bin. 20 yılda 100 bin konut yapılmış. Bugün itibari ile KİPTAŞ son 4 yılda bin 354 konut yapmış Ortalaması 350 tekabül ediyor. Yani AK Parti döneminden tam 15 kat gerideler. Bütçe de 4 kat gerideler güvenli konut üretiminde 15 kat gerideler.
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