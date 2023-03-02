02 Mart 2023, Perşembe
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Adıyaman açıklaması: Vatandaşlarımızı rahatlatmak istiyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Adıyaman açıklaması: Vatandaşlarımızı rahatlatmak istiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da mart itibarıyla hem konteyner hem prefabrik geçici yaşam alanlarındaki çalışmaları belirli bir aşamaya getirip depremzedeleri rahatlatmak istediklerini kaydetti.

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