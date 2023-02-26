CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zor deprem sorusu; Onlar için ne yaptınız?
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketini siyasi malzeme olarak kullanmaya çalışan CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'den zor deprem sorusu geldi. Geçmişteki kentsel dönüşüm engellerini ve açıklamaları hiç olmamış gibi davranan CHP'ye İstanbul için vaatlerini hatırlatan Övür, dönüşüme dair tek çalışmanın ise yine AK Partili belediyelerde yapılabildiğinin altını çizdi.
Giriş Tarihi: 26.02.2023
11:04
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketini siyasi malzeme olarak kullanmaya çalışan CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'den zor deprem sorusu geldi.
İşte Övür'ün "'Ey İmamoğlu onlar için ne yaptın?" başlıklı yazısı:
Yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli
"asrın felaketi" ister istemez deprem tartışmasını da gündeme getirdi. Onunla birlikte kentsel dönüşümü de... Ancak kentsel dönüşüm süreci Türkiye'de hiç kolay gerçekleşmedi. Çünkü işin içine siyaset giriyor ve kentsel dönüşüm projelerine "rantsal dönüşüm" diyerek karşı çıkılıyordu. GALERİ DEVAM EDİYOR
Kimler yoktu ki o karşı çıkanlar arasında. Bugün
"felaket büyütülüyor" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tozkoparan'daki dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener'e, görev yaptığı 4 yıl içinde depreme karşı gerçek anlamda hiçbir iş yapmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şehir Plancıları Odası'na kadar sağcı-solcu bütün "istemezükçüler" bir aradaydı. Şimdi timsah gözyaşları döktüklerine bakmayın, hepsinin bu konuda günahı büyük. Önce partililerinin "müteahhit kafalı" dediği İmamoğlu'ndan başlayalım.
Çok şikâyet ettiğin 3 ayı da saymadan soralım: 3.5 yıldır yönettiğin İstanbul'da deprem için ne yaptın? İstanbullulara
"Her yıl 5 bin konut, 5 yılda 100 bin konut yapacağım" diye söz verdin. Peki kaçını yaptın? Daha önemlisi Genel Başkanın Kılıçdaroğlu ile birlikte İstanbul'da AK Partili ilçe belediyelerinin yaptığı bütün kentsel dönüşüm projelerine neden karşı çıktın?
Bu konuda iki çarpıcı örnek anlatacağım... Bugün Türkiye'deki
en büyük kentsel dönüşüm projesi İstanbul Esenler'de gerçekleşiyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yüzlerce kez anlattı; 60 bin konutun dönüştürüldüğü o projeye en çok karşı çıkan, dava açan, durdurulmasını isteyen isim İBB Başkanı İmamoğlu'ydu. Açılan 6 dava reddedildi, 5'i halen sürüyor. İkinci örnek çok daha vahim... İstanbul Üsküdar'da bir Kirazlıtepe örneği var ki orada olup bitenlere inanmak gerçekten zor. Kılıçdaroğlu, 2019 yılında orayla ilgili aynen şöyle diyordu:
"Üsküdar'da bir yer var, gecekondularla oluşmuş bir yer. Vatandaş gelmiş yıllardır oturmuşlar. Diyorlar ki kentsel dönüşüm yapacağız. Peki bize?.. Size burada yer yok diyorlar... Siz başka yerlere gideceksiniz. Niye? Çünkü buralar boğaz manzaralı..." Sözü isterseniz projeyi başlatan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e bırakalım.