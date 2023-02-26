CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na zor deprem sorusu; Onlar için ne yaptınız?

Bu konuda iki çarpıcı örnek anlatacağım... Bugün Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projesi İstanbul Esenler'de gerçekleşiyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yüzlerce kez anlattı; 60 bin konutun dönüştürüldüğü o projeye en çok karşı çıkan, dava açan, durdurulmasını isteyen isim İBB Başkanı İmamoğlu'ydu. Açılan 6 dava reddedildi, 5'i halen sürüyor.

İkinci örnek çok daha vahim... İstanbul Üsküdar'da bir Kirazlıtepe örneği var ki orada olup bitenlere inanmak gerçekten zor. Kılıçdaroğlu, 2019 yılında orayla ilgili aynen şöyle diyordu: