BM'den 'Türkiye'yi yeniden inşa' açıklaması: "Ekonomiyi canlandıracağız"

"TÜRK HÜKÜMETİNE VE TÜRK HALKINA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çalışmaların sadece Hatay ve Gaziantep'te gerçekleşmediğini, depremden etkilenen diğer illerde de yürütüldüğünü aktaran Rodriguez, şöyle devam etti:

"İnsani yardım safhasından sonra yeniden kalkınma ve inşa safhasının başlayacağını umuyoruz. Yaklaşık olarak insani yardım safhası 3 ay sürecek. Bu aşamadan sonra halihazırdaki çalışmalarda olmayan ama daha sonra gelecek olan Birleşmiş Milletler kurumlarımız var. Bunlar hem ekonominin yeniden canlandırılmasına hem de gerekirse yeniden inşaya destek olacaklar. Bu şekilde Türk hükümetine ve Türk halkına destek olmaya devam edeceğiz."