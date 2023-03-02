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Depremler sonrası Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik karar! TBMM'de kabul edildi

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Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Depremler sonrası Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik karar! TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. İşte detaylar...

TBMM'de 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin nedenlerini araştırmak amacıyla komisyon kuruldu.

TBMM Genel Kurulu'nda 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik önergeler birleştirilerek görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. 21 üyeden oluşacak komisyon 3 ay süreyle çalışacak.

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