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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Johor Sultanı İskender ile görüştü

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Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Johor Sultanı İskender ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender ile kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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