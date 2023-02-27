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Son dakika: BM'de Türkiye'deki deprem felaketi için saygı duruşu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Son dakika: BM’de Türkiye’deki deprem felaketi için saygı duruşu

Son dakika haberleri... BM İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu, Türkiye'deki depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı.

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