Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yunanistan'da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.
BÜYÜK KAZADA 36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı bildirildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.
ERT'nin haberinde, yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 36 kişinin öldüğü, 66 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.
Kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alındı, demir yolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade verdi.
MİÇOTAKİS OLAY YERİNE GİTTİ
Olay yerine giden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bundan sonra tek bir şeyin garantisini verebilirim. Bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Sağlık Bakanı Thanos Plevris ve ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'ın da olay yerine gittiği bildirildi.
3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti. Ülkede ilan edilen yas süresince tüm kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek ve bütün kutlama programları iptal edilecek.
KAZAYLA İLGİLİ PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENECEK
Bu akşam Atina ve Selanik'te kazayla ilgili protesto gösterileri düzenleneceği bildirildi.Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda, "kaza değil, cinayet" ifadeleri kullanıldı. Atina'dan Selanik'e gitmekte olan yolcu treninde 346 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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