01 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan açıklamıştı! Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu

Son dakika: Başkan Erdoğan açıklamıştı! Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan açıklamıştı! Afet Yeniden İmar Fonu’nun detayları belli oldu

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında açıkladığı Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu. Buna göre; afetzedelerin yaralarını sarmak için hazırlanan Afet Yeniden İmar Fonu ile afet bölgesinin altyapı ve üstyapı çalışmaları karşılanacak. Bağış, yadım ve hibeler bu fonda toplanarak şehirlerin ihyası için kaynak aktarılacak.

Başkan Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında duyurduğu Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları netleşti.

Doğal afetler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe bağlı "Afet Yeniden İmar Fonu" kurulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, deprem sonrası şehirlerin hızla ayağa kalkabilmesini temin etmek için "Afet Yeniden İmar Fonu" kurulacağını açıkladı.

Buna göre; Afet Yeniden İmar Fonu Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında ilgili bakanlardan teşekkül edecek.

AFET YENİDEN İMAR FONUNUN KAYNAKLARI

Afet Yeniden İmar Fonu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyecek.

Afet Yeniden İmar Fonunun kaynakları yurtiçi ve yurtdışından gelen her nevi bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, kanunla kurulan fonlardan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek miktarda yapılacak aktarımlar, Afet Yeniden İmar Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın, kurum ve kuruluşlarının mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak sağlanan finansman ve kaynaklardan, para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansmandan ve diğer gelirlerden oluşacak.

"BÜTÇE ÜZERİNDEKİ YÜKÜ AZALTACAKTIR"

Başkan Erdoğan, Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulmasına ilişkin "Deprem sonrası şehirlerimizin hızla ayağa kalkabilmesini temin etmek için Afet Yeniden İmar Fonu kuruyoruz. Şeffaf bir yönetimle işleyecek bu fon afetler için uzun vadeli kaynak sağlayarak, bütçe üzerindeki yükü azaltacaktır." demişti.

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA