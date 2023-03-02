Hatay'da 40 kişinin öldüğü binanın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç’tan itiraf: Denetim yapmadım
Hatay'da depremde 40 kişinin hayatını kaybettiği Kasaplar Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu ve statik proje sahibi şüpheli Murat Göksel Dalkılıç, yapının inşa sürecinde herhangi bir denetim yapmadığını söyledi. Kaçtığı Tacikistan'dan getirilerek İstanbul'da tutuklanan şüpheli Dalkılıç, savunmasında "Her ne kadar ilgili yapının fenni mesulü ve statik proje müellifi olarak gözüküyorsam da sahada herhangi bir gözetim ve denetim yapmadım, sadece proje hazırladım" ifadesini kullandı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılmadan kısa bir süre önce kaçtığı Tacikistan'dan getirilerek İstanbul'da tutuklanan şüpheli Dalkılıç'ın, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcılar tarafından sorgulanan Dalkılıç, Kasaplar Apartmanı'nın fenni mesul ve statik proje müellifi (sahibi) olduğunu kabul etti.
ŞOKE EDEN SAVUNMA! "BİNA DÖNEMİN ŞARTLARINA UYGUN"
Şüpheli Dalkılıç, Nihat Bölür ve Kazım Bölür kardeşlerce 1995'te inşa edilen binanın dönemin şartlarına uygun olarak yapıldığını savundu.
"HERHANGİ BİR GÖZETİM VE DENETİM YAPMADIM"
Projeyi teslim ettikten sonra apartmanın yapım sürecinde yer almadığını ileri süren Dalkılıç, "Her ne kadar ilgili yapının fenni mesulü ve statik proje müellifi olarak gözüküyorsam da sahada herhangi bir gözetim ve denetim yapmadım, sadece proje hazırladım." dedi.
"MÜTEAHHİT BİNAYI NASIL YAPTI?" SORUSUNA YANIT
"Apartmanın inşa edildiği tarihte gözetim ve denetim yetkisinin fenni mesulde olduğunun" hatırlatılması üzerine Dalkılıç, müteahhitlerin binayı ne şekilde yaptığı konusunda bilgisinin olmadığını belirtti.
Depremde yıkılan apartmanda 40 kişinin hayatını kaybettiğini gözaltındayken öğrendiğini belirten Dalkılıç, hakkında yürütülen soruşturmadan haberinin olmadığını, yeni projelerde görev almak için Tacikistan'a gittiğini öne sürdü.
Depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Dalkılıç, apartmanın yıkılmasından sorumlu olmadığını iddia etti.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Hatay'da depremde yıkılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği Kasaplar Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Dalkılıç, hakkında yakalama kararı çıkmadan kısa süre önce Tacikistan'a kaçtı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama kararı sonrası, ekipler Tacikistan yetkilileriyle görüşerek Dalkılıç'ın ülkeye alınmayıp INAD (ülkeye girişine izin verilmeyen) yolcu olarak geri gönderilmesi talebinde bulundu.
Görüşmelerin ardından, Tacikistan'a alınmayarak aynı uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen Dalkılıç, gözaltına alındı.
Şüpheli Dalkılıç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamca "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.
Aynı soruşturma kapsamında apartmanı inşa eden Nihat Bölür ve Kazım Bölür kardeşler de daha önce tutuklanmıştı.
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