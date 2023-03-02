Hatay’da 40 kişinin öldüğü binanın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç’tan itiraf: Denetim yapmadım

"HERHANGİ BİR GÖZETİM VE DENETİM YAPMADIM"

Projeyi teslim ettikten sonra apartmanın yapım sürecinde yer almadığını ileri süren Dalkılıç, "Her ne kadar ilgili yapının fenni mesulü ve statik proje müellifi olarak gözüküyorsam da sahada herhangi bir gözetim ve denetim yapmadım, sadece proje hazırladım." dedi.