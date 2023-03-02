Profesör Doktor Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi uyarısı! Büyük riski duyurdu ve açık açık konum verdi

7.7 ve 7.6'lık "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi Türkiye'yi derinden etkiledi. 11 ilimizi de vuran depremde binlerce yapı yıkıldı. 45 binden fazla da vatandaşımız hayatını kaybetti. Geçici bir dönem için ise on binlerce insanımız başka şehirlere zorunlu olarak göç etti. Bu yaşanan dram sonrası gözler beklenen büyük İstanbul depremi yani Marmara depremine çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem riski ne durumda? İstanbul depremi ardından Marmara özelinde tsunami riski var mı? Varsa hangi bölgeler riskli? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olması kuvvetle muhtemel İstanbul depremine dair son görüşlerini ve güncel verileri tek tek sıraladı. Ersoy, riskli yerleri açık açık isim vererek duyurdu ve "İstanbul çevresinde çifte tehlike var" dedi. İşte son dakika deprem haberi…