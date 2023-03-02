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Haberler Galeri Profesör Doktor Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi uyarısı! Büyük riski duyurdu ve açık açık konum verdi

Profesör Doktor Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi uyarısı! Büyük riski duyurdu ve açık açık konum verdi

7.7 ve 7.6'lık "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi Türkiye'yi derinden etkiledi. 11 ilimizi de vuran depremde binlerce yapı yıkıldı. 45 binden fazla da vatandaşımız hayatını kaybetti. Geçici bir dönem için ise on binlerce insanımız başka şehirlere zorunlu olarak göç etti. Bu yaşanan dram sonrası gözler beklenen büyük İstanbul depremi yani Marmara depremine çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem riski ne durumda? İstanbul depremi ardından Marmara özelinde tsunami riski var mı? Varsa hangi bölgeler riskli? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olması kuvvetle muhtemel İstanbul depremine dair son görüşlerini ve güncel verileri tek tek sıraladı. Ersoy, riskli yerleri açık açık isim vererek duyurdu ve "İstanbul çevresinde çifte tehlike var" dedi. İşte son dakika deprem haberi…

Giriş Tarihi: 02.03.2023 20:05 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 20:05
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Profesör Doktor Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi uyarısı! Büyük riski duyurdu ve açık açık konum verdi

SON DAKİKA DEPREM HABERİ | Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara'da meydana gelebilecek herhangi bir depremin şifrelerini ilk kez bu kadar net açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Profesör Doktor Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi uyarısı! Büyük riski duyurdu ve açık açık konum verdi

Katıldığı bir sempozyumda konuşan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, büyük İstanbul depremi için herkesi uyanık olmaya davet etti.

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Profesör Doktor Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi uyarısı! Büyük riski duyurdu ve açık açık konum verdi

"İSTANBUL ÇEVRESİNDE DUBLE TEHLİKE VAR"

İstanbul ve çevresinde duble bir tehlike olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ersoy, "Çünkü Marmara kıyılarını biz, kendimiz kazdık. Bu bölgede deprem olursa 'nerede ne kadar yükseklikte bir dalga olur, ne tarafa gider' gibi birçok senaryo var.

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Profesör Doktor Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi uyarısı! Büyük riski duyurdu ve açık açık konum verdi

Bu bakımdan da İstanbul çevresinde bir duble tehlike var. Deprem olduğunda eğer tsunami olursa insanlara ulaşma süresi 5-30 dakikadır. Bu süre de bir şeyler yapılabilmesi açısından fena değildir" dedi.

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Profesör Doktor Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi uyarısı! Büyük riski duyurdu ve açık açık konum verdi

"1 YIL İÇİNDE 2 TANE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KAPASİTESİ VAR"

Türkiye'de meydana gelen depremleri anlatan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin yüzde 100 deprem bölgesi olduğunu ve Türkiye'de deprem yaşanmayacak herhangi bir yer olmadığını söyledi.