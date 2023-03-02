Adresini gir deprem riskini öğren! AFAD uygulamayı ilk kez duyurdu! Türkiye’de bir ilk...

TÜRKİYE'DE BİR İLK

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" interaktif internet uygulaması ile Türkiye'de ilk defa bir noktanın deprem tehlike değerinin öğrenilebildiği belirtildi.