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Adresini gir deprem riskini öğren! AFAD uygulamayı ilk kez duyurdu! Türkiye'de bir ilk...

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Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Adresini gir deprem riskini öğren! AFAD uygulamayı ilk kez duyurdu! Türkiye’de bir ilk...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada adrese göre "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" yayımlandı. Buna göre haritada herhangi bir noktanın deprem tehlike değeri öğreniliyor. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) internet uygulamasına dönüştürülen "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" üzerinden ülke genelinde herhangi bir noktanın deprem tehlike değeri öğrenilebiliyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" interaktif internet uygulaması ile Türkiye'de ilk defa bir noktanın deprem tehlike değerinin öğrenilebildiği belirtildi.

EVİM İÇİN DEPREM RİSKİ VAR MI?

Buna göre "tdth.afad.gov.tr/TDTH/" linkine tıklandığında e-Devlet kullanıcı bilgileriyle uygulamaya giriş yapılıyor. Uygulamadaki, "adres sorgulama" bölümünden il, ilçe ve mahalle bilgileri girilerek bölgenin deprem tehlike durumu öğrenilebiliyor.

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