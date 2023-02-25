Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı! Yıkılan binaların sorumlularına af yok: 184 kişi tutuklandı
Son dakika haberi...Adalet Bakanı Bekir Bozdağ deprem nedeniyle yıkılan binaların sorumluları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ konuşmasında "79'u müteahhit 184 kişi tutuklandı" dedi. Bakan ayrıca; delil tespiti yapılmayan hiçbir enkazın kaldırılmadığını açıkladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsias otel soruşturması dahil olmak üzere deprem bölgesindeki hiçbir soruşturmada gizlilik kararın bulunmadığını açıkladı.
Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:
Deprem sürecinden sonra adli süreçlerin sağlıklı işlemesi konusunda da Adalet Bakanlığı, yargı görevi yapanlar, adliyelerimiz, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız büyük bir yoğunluk içerisinde 7/24 esaslı çalışmayı yürütmektedirler. Deprem nedeniyle yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olan binaların tamamıyla ilgili adli soruşturmalar, başsavcılıklarımız tarafından resen başlatılmıştır.
Adli soruşturmalar nedeniyle ceza soruşturmasına esas olmak üzere binalardaki delil tespitlerinin de önemli ölçüde tamamlandığını ifade etmek isterim. Vatandaşlarımız şundan emin olsun. Ceza soruşturmasına konu olan binaların enkazları bilirkişiler ve savcımızın gözetiminde delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Bundan sonra da delil tespiti yapılmadan hiçbir enkazın kaldırılması söz konusu değildir. Aksi yöndeki beyanların gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim. Şu ana kadar savcılıklarımızla bu kapsamda 7 bin 598 müstakil binada bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle delil tespiti yapıldığını ifade etmek isterim.
184 TUTUKLAMA KARARI
Bu kapsamdaki soruşturmalarına baktığımızda. Bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 184'ü hakkında tutuklama kararı verildiğini, 214'ü hakkında adli kontrol ve 71'i hakkında yakalama kararı verildiğini, 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu anda 2 kişinin gözaltında olduğunu, hakkında işlem başlatılan kişilerden 16'sının da vefat ettiğini burada ifade ediyorum.
Bunların sıfatlarına baktığımızda, tutuklu olanların 79'u müteahhit, 74'ü yapı sorumlusu, 10-12'sinin yapı sahibi, 18'inin binada değişiklik yapan olduğunu görüyoruz. Adli kontrol yapanların da 72'sinin müteahhit, 92'sinin yapı sorumlusu, 22'sinin yapı sahibi, 28'inin de binada değişiklik yapan olduğunu ifade etmek isterim.
Deprem bölgelerinde diğer suçlara ilişkin de adli soruşturmalar kesintisiz devam etmektedir. Şu ana kadar deprem bölgelerinde hırsızlık vakalarına baktığımızda 351 vaka olduğunu görüyoruz. Bu vakalarda 284 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 179 kişi hakkında tutuklama, 36 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini görüyoruz. Bugüne kadar meydana gelen yağma vaka sayısı 4'tür, tutuklu sayısı da 4'tür. Yağma konusunda kamuoyuna yansıyan bilgilerin çoğunun asılsız olduğu da ortaya çıkmıştır.
Şu ana kadar 5 tane nitelikli dolandırıcılık vakası olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda da 7 kişinin tutuklandığını ifade etmek isterim.
GİZLİLİK KARARI YOK!
Kamuoyunda Isias otelle ilgili gizlilik kararı verildiğine dair iddialar var. Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yoktur.
Özellikle depremin ortaya çıkardığı sonuçlar bizim mevzuatlarımızı gözden geçirmemize neden oldu. İşlenen suçlar ve diğer suçlar da içinde olmak üzere yeni bir hazırlık içerisindeyiz.
DEPREM FIRSATÇILARINA YENİ ÖNLEM
Ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız. Mevcut ceza kanunumuz yeterli değil. Cumhurbaşkanımıza arzımızdan sonra bu konuyu TBMM'nin gündemine getireceğiz.
Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları:
İlk kez bir afette kiracılara kira ve taşınma yardımı yapıyoruz.
Kiracı çıkartmak ve fahiş fiyat artışı doğru değildir. Zor durumdan istifade etmek isteyenlere izin vermeyeceğiz.
ASKER ÇIKMADI İDDİASI ASILSIZ
Askerimiz ve polisimiz depremin ilk anından itibaren teyakkuzda.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?
- Niğde deprem son dakika! Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER
- TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama
- Gönül Dağı 86.bölüm yayınlandı mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı, yok mu? 25 Şubat TRT1 yayın akışı
- İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bugün Marmara'da deprem mi oldu, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler listesi
- EKPSS tercih sonuçları BUGÜN açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Engelli memur yerleştirme sonucu sorgulama!
- ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...
- Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor muhtemel 11'ler...ERTELEME MAÇLARI
- 3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURU | Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 85-105 METREKARE...
- Malatya Pütürge korkutan deprem! Konya, Sivas, Malatya deprem mi oldu? Şiddeti kaç? Son Dakika
- Aylarca bekleyenler kazandı! 5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Acele edin son 3 gün...
- 4A 4B 4C emeklisine 2'li ikramiye müjdesi! Totalde tam 2.200 TL toplu para alacaksınız!