Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı! Yıkılan binaların sorumlularına af yok: 184 kişi tutuklandı

184 TUTUKLAMA KARARI

Bu kapsamdaki soruşturmalarına baktığımızda. Bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 184'ü hakkında tutuklama kararı verildiğini, 214'ü hakkında adli kontrol ve 71'i hakkında yakalama kararı verildiğini, 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu anda 2 kişinin gözaltında olduğunu, hakkında işlem başlatılan kişilerden 16'sının da vefat ettiğini burada ifade ediyorum.

Bunların sıfatlarına baktığımızda, tutuklu olanların 79'u müteahhit, 74'ü yapı sorumlusu, 10-12'sinin yapı sahibi, 18'inin binada değişiklik yapan olduğunu görüyoruz. Adli kontrol yapanların da 72'sinin müteahhit, 92'sinin yapı sorumlusu, 22'sinin yapı sahibi, 28'inin de binada değişiklik yapan olduğunu ifade etmek isterim.

Deprem bölgelerinde diğer suçlara ilişkin de adli soruşturmalar kesintisiz devam etmektedir. Şu ana kadar deprem bölgelerinde hırsızlık vakalarına baktığımızda 351 vaka olduğunu görüyoruz. Bu vakalarda 284 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 179 kişi hakkında tutuklama, 36 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini görüyoruz. Bugüne kadar meydana gelen yağma vaka sayısı 4'tür, tutuklu sayısı da 4'tür. Yağma konusunda kamuoyuna yansıyan bilgilerin çoğunun asılsız olduğu da ortaya çıkmıştır.

Şu ana kadar 5 tane nitelikli dolandırıcılık vakası olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda da 7 kişinin tutuklandığını ifade etmek isterim.