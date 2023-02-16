Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan "deprem soruşturması" açıklaması: Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "(Deprem bölgesi) Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır." dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Bozdağ "(Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalar) İnşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan hereksin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir." dedi.
"DELİLLER TOPLANMADAN ENKAZ KALDIRILMIYOR"
Bozdağ, "Bölgedeki delillerin toplanmasında sorun yoktur. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır." fadelerine yer verdi.
KAÇ TUTUKLAMA VAR?
Adalet Bakanı Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 54 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ'DAN "DEPREM SORUŞTURMASI" AÇIKLAMASI: DELİLLER TOPLANMADAN HİÇBİR ENKAZ KALDIRILMAMAKTADIR
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