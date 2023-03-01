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Son dakika: Hatay'da bir deprem daha! AFAD açıkladı

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Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Son dakika: Hatay’da bir deprem daha! AFAD açıkladı

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Hatay'da 4.4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık, taramalarımız sürüyor." dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık, taramalarımız sürüyor." dedi.

Hatay’da 4,4’lük yeni deprem HATAY'DA 4,4'LÜK YENİ DEPREM

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