Son dakika: Hatay’da bir deprem daha! AFAD açıkladı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık, taramalarımız sürüyor." dedi.

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