22 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Deprem sonrası ağır hasar alan Galeria İş Merkezi'nde kedi kurtarma operasyonu! Mehmetçik seferber oldu helikopter havalandı

Deprem sonrası ağır hasar alan Galeria İş Merkezi'nde kedi kurtarma operasyonu! Mehmetçik seferber oldu helikopter havalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
ABONE OL
Deprem sonrası ağır hasar alan Galeria İş Merkezi’nde kedi kurtarma operasyonu! Mehmetçik seferber oldu helikopter havalandı

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. A Haber ekipleri bölgede Türk askerinin helikopterle kedileri kurtarmak için yaptığı çalışmaları yerinde görüntüledi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bölgede yaşananları canlı yayında aktardı. İşte detaylar...

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verildi.

A Haber ekipleri bölgede Mehmetçik'in kediyi kurtarmak üzere düzenlediği çalışmayı yerinde görüntülerken o anlar kameralara yansıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria Sitesinde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, "Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Galeria İş Merkezi’nde kedi kurtarma operasyonu GALERİA İŞ MERKEZİ'NDE KEDİ KURTARMA OPERASYONU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA