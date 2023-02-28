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ABD Deniz Kuvvetleri gemisi Mersin'e geldi

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Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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ABD Deniz Kuvvetleri gemisi Mersin’e geldi

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına (USAID) ait insani yardım malzemelerini taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri destek gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'na ulaştı.

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