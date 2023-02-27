Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı! "Jandarma Türk bayrağını indirmeye çalıştı" iddiaları yalanlandı

Bazı sosyal medya hesaplarındaki "Jandarma Türk bayrağını indirmeye çalıştı" iddiasının manipülasyon içerdiği vurgulanan bültende, İstanbul'un Çatalca ilçesinde 1200 kaçak yapının 22-23 Ekim 2022 tarihinde yıkım kararı üzerine kolluk kuvvetinin bölgeye intikal ettiği, iddiaya konu görüntülerin yıkımdan Türk bayrağının zarar görmemesi için tedbir alınması esnasında çekildiği ifade edildi.

Bültende, kolluk kuvvetinin yıkım esnasında Türk bayrağının yere düşmemesi ve zarar görmemesi için çaba gösterdiği, görüntülerin deprem bölgesi veya iddia edildiği gibi bayrak sökme ile herhangi bir ilgisi bulunmadığı bildirildi.