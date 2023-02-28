Malatya’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Deprem nedeniyle bir kişi yaşamını yitirirken, 110 kişi yaralandı.

AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar artçı sarsıntıların devam edeceğini duyurdu. Tatar, "Şu ana kadar 5 ile 6 büyüklüğündeki 45 artçı sarsıntı var. Bugün meydana gelen depremi yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oldu. Şu ana kadar 10 bin 282 artçı meydana geldi. Yaklaşıl 6 ayda kaydettiğimiz depremleri 3 haftada kaydettik. 3-4 arası Depremlerin sayısı 1963 4-5 aradı 671 ve 5-6 arası ise toplam 45. 5 ve üzeri artçı sarsıntılar olacaktır. Artçılar sonrası kırsal alanlarda kaya düşmesi tehlikesi olabiliyor." dedi.