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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 28.02.2023
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Malatya’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. 11 ili etkileyen depremin artçıları devam ederken sabahın ilk saatlerinde Malatya merkezli yeni bir sarsıntı yaşandı. AFAD depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da etkili olan depremin artçıları devam ediyor.

MALATYA'DA 4,1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Malatya'da saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

PAZARTESİ GÜNÜ DE SALLANMIŞTI

Pazartesi günü öğlen saatlerinde merkez üssü Malatya Yeşilyurt'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem 6,96 km derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi. Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Deprem nedeniyle bir kişi yaşamını yitirirken, 110 kişi yaralandı.

AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar artçı sarsıntıların devam edeceğini duyurdu. Tatar, "Şu ana kadar 5 ile 6 büyüklüğündeki 45 artçı sarsıntı var. Bugün meydana gelen depremi yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oldu. Şu ana kadar 10 bin 282 artçı meydana geldi. Yaklaşıl 6 ayda kaydettiğimiz depremleri 3 haftada kaydettik. 3-4 arası Depremlerin sayısı 1963 4-5 aradı 671 ve 5-6 arası ise toplam 45. 5 ve üzeri artçı sarsıntılar olacaktır. Artçılar sonrası kırsal alanlarda kaya düşmesi tehlikesi olabiliyor." dedi.

29 BİNA YIKILDI, 32 KİŞİ KURTARILDI

Şeyh Bayram Mahallesi Destek Sokak'ta eşya almak için girdikleri ağır hasarlı binanın depremde çökmesi sonucu enkaz altında kalan Aziz Deliktaş ve kızı Şeyma uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Zaviye Mahallesi Meziyet Sokak'ta da enkaz altında kalan Ali Şahingil ve bir kişi kurtarıldı.

Yıkılan bina sayısı 29 olarak açıklanırken 1 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. 32 vatandaş ise arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan çıkarıldı.

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