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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Afşin'deki depremzedelerden sevgi seli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesini ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada vatandaşlar tarafından sevgi ile karşılandı. Burada vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Erdoğan'a, evi yıkılan bir depremzede, "Evim tamamen yıkıldı, tek umudumuz sizin evlerimizi yapmanız, başka umudumuz yok. Yapacak durumumuz da yok, maddi durumumuz belli. Sizden çok umudumuz var." dedi.
Giriş Tarihi: 28.02.2023 18:49Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 19:18