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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Afşin'deki depremzedelerden sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesini ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada vatandaşlar tarafından sevgi ile karşılandı. Burada vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Erdoğan'a, evi yıkılan bir depremzede, "Evim tamamen yıkıldı, tek umudumuz sizin evlerimizi yapmanız, başka umudumuz yok. Yapacak durumumuz da yok, maddi durumumuz belli. Sizden çok umudumuz var." dedi.

Giriş Tarihi: 28.02.2023 18:49 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 19:18
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Afşin’deki depremzedelerden sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesini ziyaret etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Afşin’deki depremzedelerden sevgi seli

İncelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan, dertlere ve sıkıntılara ortak olmak için Cumhur İttifakı olarak Afşin'de olduklarını ifade etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Afşin’deki depremzedelerden sevgi seli

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Başkan Erdoğan, "Millet olarak hepimizin başı sağ olsun" dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Afşin’deki depremzedelerden sevgi seli

"Gerek hava şartları, gerekse deprem alanının genişliği sebebiyle çeşitli zorluklarla karşılaşmış olsak da ilk günden itibaren sizlerin yanındayız" sözleriyle açıklamasını sürdüren Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kamu kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ilçemizi bir an önce ayağa kaldırmanın gayreti içinde olduk. Kahramanmaraş genelinde olduğu gibi Afşin'de de deprem sonrasında yaraların hızla sarılmaya başlandığını görüyoruz. Bugüne kadar köylerle birlikte ilçemizde ihtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı. Toplam 842 adet konteynerin kurulumu için altyapı çalışmaları devam ediyor. Gıda temini, içme suyu, elektrik ve diğer ihtiyaçlarla ilgili hamdolsun her hangi bir sıkıntı kalmadı."

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Afşin’deki depremzedelerden sevgi seli

Yakınını, evini, eşyasını depremde kaybeden vatandaşların maddi külfetlerini hafifletecek adımlar da attıklarını kaydeden Başkan Erdoğan, evleri kullanılamaz hâle geldiği için kiraya çıkacak depremzedelere 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yaptıklarını, evini taşıyacak depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibariyle ödemeye başlayacaklarını duyurdu.