Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Afşin’deki depremzedelerden sevgi seli

"Gerek hava şartları, gerekse deprem alanının genişliği sebebiyle çeşitli zorluklarla karşılaşmış olsak da ilk günden itibaren sizlerin yanındayız" sözleriyle açıklamasını sürdüren Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kamu kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ilçemizi bir an önce ayağa kaldırmanın gayreti içinde olduk. Kahramanmaraş genelinde olduğu gibi Afşin'de de deprem sonrasında yaraların hızla sarılmaya başlandığını görüyoruz. Bugüne kadar köylerle birlikte ilçemizde ihtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı. Toplam 842 adet konteynerin kurulumu için altyapı çalışmaları devam ediyor. Gıda temini, içme suyu, elektrik ve diğer ihtiyaçlarla ilgili hamdolsun her hangi bir sıkıntı kalmadı."