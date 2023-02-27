Millet İttifakı'nda hükümetin nasıl pay edileceğini açıkladı! Temel Karamollaoğlu duyurdu
Altılı koalisyonda adaylık krizi seçimlere az bir süre kala hala çözümlenmezken, ittifak içinde seçimin kazanılması durumunda bakanlıkların nasıl pay edileceği de yeni bir krize neden oldu. Konuya ilişkin farklı iddialar yer alırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçimleri kazanmaları durumunda hükümeti nasıl paylaşacaklarını açıkladı. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi her geçen gün daha da büyürken ittifak içindeki bakanlık kapışmaları da yeni bir boyut kazandı.
BAKANLIK KAPIŞMALARINDA YENİ PERDE
Yaptıkları adaylık tartışmaları sonrası seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen halen Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylarını açıklamayan Millet İttifakı'nda kimin hangi bakanlığı alacağı da merak konusu.
FATİH PORTAKAL KULİSLERDEKİ DAĞILIMI BİLE ANLATMIŞTI
Önceki dönemde Millet İttifakı'na yakın olan Fatih Portakal yaptığı açıklamalarda Millet İttifakı'ndaki partilerden hangilerinin hangi bakanlığı istediğini "kulis bilgisi" olarak paylaşmıştı.
Portakal, CHP'nin Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı istediğini öne sürdü. Portakal, İYİ Parti'nin ise Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı istediğini iddia etti.
Portakal açıklamasının devamında "DEVA Partisi ekonomi, adalet ve Dışişleri Bakanlığı'nı istiyor. Gelecek Partisi, Adalet ve Dış İşleri Bakanlığı üzerinde yoğunlaşmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da talebi olduğu söyleniyor" dedi. Portakal ayrıca "Saadet Partisi, Aile ve Tarım Bakanlığı'nı istiyormuş. Demokrat Parti de Kültür ve Turizm ve Tarım Bakanlığı'yla talebi olmuş." ifadelerini kullandı.
KARAMOLLAOĞLU DUYURDU: 22 BAKANLIK PAY EDİLECEK
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğl ise yaptığı açıklamada 6'lı masanın adayının seçildiği takdirde alacağı kararlarda parti genel başkanları ile mutabakat içinde olacaklarını söyledi.
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