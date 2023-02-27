27 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Millet İttifakı'nda bakanlık kapışması! Temel Karamollaoğlu hükümeti nasıl paylaşacaklarını açıkladı

Millet İttifakı'nda bakanlık kapışması! Temel Karamollaoğlu hükümeti nasıl paylaşacaklarını açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2023 00:51
Altılı koalisyonda adaylık krizi seçimlere az bir süre kala hala çözümlenmezken, ittifak içinde seçimin kazanılması durumunda bakanlıkların nasıl pay edileceği de yeni bir krize neden oldu. Konuya ilişkin farklı iddialar yer alırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçimleri kazanmaları durumunda hükümeti nasıl paylaşacaklarını açıkladı. İşte detaylar...
Millet İttifakı’nda bakanlık kapışması!
Millet İttifakı'nda bakanlık kapışması!
Fenerbahçe’ye hükümet istifa sloganlarına yönelik eleştiri!
Fenerbahçe'ye "hükümet istifa" sloganlarına yönelik eleştiri!
MSB: Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan devam ediyor
MSB: Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan devam ediyor
Kızılay’dan çadır tartışmalarına yanıt
Kızılay'dan "çadır" tartışmalarına yanıt
’Hükümet istifa’ sloganlarına tepki
'Hükümet istifa' sloganlarına tepki
Depremde acı bilanço!
Depremde acı bilanço!
CHP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki
CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Bakan Koca’dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Deprem sonrası devreye alınan destekler
Deprem sonrası devreye alınan destekler
Muhalefete tepki
Muhalefete tepki
Deprem bölgesinde enerji sıkıntısı var mı?
Deprem bölgesinde enerji sıkıntısı var mı?
Daha Fazla Video Göster