27 Şubat 2023, Pazartesi
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Millet İttifakı'nda bakanlık kapışması! Temel Karamollaoğlu hükümeti nasıl paylaşacaklarını açıkladı
Altılı koalisyonda adaylık krizi seçimlere az bir süre kala hala çözümlenmezken, ittifak içinde seçimin kazanılması durumunda bakanlıkların nasıl pay edileceği de yeni bir krize neden oldu. Konuya ilişkin farklı iddialar yer alırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçimleri kazanmaları durumunda hükümeti nasıl paylaşacaklarını açıkladı. İşte detaylar...