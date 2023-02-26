Malatya Valiliği depremde yıkılan bina sayısını duyurdu
Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan bina sayısının 3 bin 899 olduğunu bildirdi. Kentte şu ana kadar 81 binanın enkazının kaldırıldığı, 54 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, çadır kentlerde kurulan 3 bin 6 çadırda 18 bin 730, kapalı alanlarda 6 bin 395 kişinin konakladığı, 26 bin 340 çadırın da dağıtıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte son durum hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, bugün itibarıyla 3 bin 899 binanın yıkıldığı, 23 bin 968 ağır hasarlı, 2 bin 247 orta hasarlı binanın tespit edildiği, acil yıkılacak bina sayısının ise 372 olduğu belirtildi.
Kentte şu ana kadar 81 binanın enkazının kaldırıldığı, 54 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, çadır kentlerde kurulan 3 bin 6 çadırda 18 bin 730, kapalı alanlarda 6 bin 395 kişinin konakladığı, 26 bin 340 çadırın da dağıtıldığı bildirildi.
Kentte ayrıca günlük 446 bin 425 porsiyon sıcak yemek verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Malatya'dan otobüslerle 36 bin 129, hava yoluyla 39 bin 286, trenle ise 12 bin 736 kişinin başka illere ulaşımının sağlandığı aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hac kuraları ne zaman, ayın kaçında çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI! Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon ne kadar çıktı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yarın Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı? Gündemde neler var?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- E-devlet'ten adınızı soyadınızı kontrol edin! 4 bin 336 TL olarak ödenecek! Listede olanlara nakit ödeme! TCKN numarasına göre...
- TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? İŞKUR TYP illere göre kura sonuçları ne zaman belli olacak?
- EYT prim, ihya, borçlanma karara bağlandı! Formül açıklandı, 2000-2001-2002-2003 s. sigortalılar dikkat! 10 bin TL'ye kadar silinecek! Staj başlangıç...
- Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı izle! BJK Anyalya maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Şifresiz izleme linki
- Erken emeklilikte tablo netleşti! Hesaplandı, 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre emeklilik! Listeye bak hesabını yap! 1999, 2002, 2006, 2008 sonrası....
- Alanyaspor-GS maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? İLK 11'ler...
- Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI PA.edu.tr | açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM isim listesi...