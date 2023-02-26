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Deprem yalanlarında yeni perde! Asrın felaketinde ortalığı karıştırma çabası! Gerçekler tek tek ortaya çıkartıldı

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda binada da büyük yıkım yaşandı. Bölgede depremin acısı yaşanırken devlet ve millet birlikteliğine karşı operasyon yaparak yalanları ortaya atan kişi ve kurumlara karşı İletişim Başkanlığı gün gün bülten hazırlıyor. İşte asrın felaketinden günün yalan ve gerçekleri...

Giriş Tarihi: 26.02.2023 19:16 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 19:17
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Deprem yalanlarında yeni perde! Asrın felaketinde ortalığı karıştırma çabası! Gerçekler tek tek ortaya çıkartıldı
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem yalanlarında yeni perde! Asrın felaketinde ortalığı karıştırma çabası! Gerçekler tek tek ortaya çıkartıldı
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Deprem yalanlarında yeni perde! Asrın felaketinde ortalığı karıştırma çabası! Gerçekler tek tek ortaya çıkartıldı
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Deprem yalanlarında yeni perde! Asrın felaketinde ortalığı karıştırma çabası! Gerçekler tek tek ortaya çıkartıldı
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  • 9
Deprem yalanlarında yeni perde! Asrın felaketinde ortalığı karıştırma çabası! Gerçekler tek tek ortaya çıkartıldı